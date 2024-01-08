В ДНР планируют до конца 2026 года завершить ликвидацию отходов Горловского химзавода

Работы начали в 2023 году

ДОНЕЦК, 8 января. /ТАСС/. Специалисты ликвидируют могильники с опасными отходами на территории недействующего Горловского химического завода к концу 2026 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства ДНР Владимир Ежиков.

"Среди основных планов можно выделить такие: продолжение работы, направленной на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде от могильников бывшего ГП "Горловский химический завод". Эта работа начата в 2023 году с заключения контракта с ФГУП "Федеральный экологический оператор" на разработку проектной документации по ликвидации объекта накопленного вреда (могильников). В целом объект сложный, поэтому работа будет небыстрой, окончание самих работ по ликвидации могильников планируется только в 2026 году", - сказал Ежиков.

Он добавил, что на следующий год также запланированы пополнение парка спецтехники, контейнеров и бункеров для обращения с твердыми коммунальными отходами, работы по созданию нового полигона твердых коммунальных отходов в Мариуполе, проведение мероприятий по очистке берегов водных объектов.

"Основными задачами в сфере охраны окружающей среды на сегодня являются снижение негативного влияния объектов накопленного вреда на состояние окружающей среды и здоровье граждан Донецкой Народной Республики, переход к более эффективной системе обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для развития познавательного туризма и рекреации, сохранения особо ценных природных комплексов и биологических объектов, обеспечение сбалансированности процессов использования и воспроизведения водных ресурсов", - отметил заместитель председателя правительства региона.

Для решения этих задач в 2023 году, уточнил он, была разработана территориальная схема обращения с ТКО, начаты работы, направленные на ликвидацию объектов накопленного вреда, строительство нового полигона ТКО, защиту и воспроизводство лесов, расчистку рек.

Горловский химический завод - недействующее и заброшенное предприятие с 1990-х годов. Был построен в 1930-х и производил широкий спектр химической продукции - от взрывчатых веществ и компонентов ракетного топлива до товаров бытовой химии. На территории завода размещены могильники, хранящие порядка 12 тыс. тонн технологических продуктов производства толуола и токсичных органических веществ, которые после остановки производства стали интенсивным источником загрязнения окружающей среды. Концентрация загрязняющих веществ, в первую очередь органических, в компонентах в почвах и грунтовых водах превышает 100 ПДК.

​​​​​​