В Хакасии запуск первого частного промпарка запланировали на конец 2024 года

Объем инвестиций составил 50 млн рублей

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Запуск индустриального промпарка "Ташеба" в Абакане запланирован на четвертый квартал 2024 года, это будет первый частный промпарк в Республике Хакасия, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Роман Ковтун.

"В настоящее время активно ведется строительство объектов инфраструктуры, ввод которых запланирован на четвертый квартал 2024 года. Также ведется работа по аккредитации парка в Минпромторге России для получения государственных мер поддержки", - сообщил Ковтун.

Уже заключено соглашение с первым резидентом по производству органоминеральных удобрений, объем инвестиций составил 50 млн рублей, количество создаваемых новых рабочих мест - 10 единиц.

Индустриальный парк будет нацелен на выпуск продукции в рамках импортозамещения. Планируется, что резиденты парка будут заниматься производством и переработкой полезных ископаемых, выпуском химических и строительных материалов. Площадь промпарка составляет 13,8 га, всего планируется размещение 15 резидентов.