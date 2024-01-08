В Пятигорске в 2024 году ожидают рост турпотока на 8%

По словам главы курорта Дмитрия Ворошилова, это связано с развитием внутреннего туризма и повышением интереса к курортам Кавказских Минеральных Вод

ПЯТИГОРСК, 8 января. /ТАСС/. Пятигорск в 2023 году посетили 290 тыс. человек, в 2024 году ожидается рост турпотока на 8%. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"Ожидается, что в 2023 году количество туристов, разместившихся в санаторно-курортных учреждениях, гостиницах и отелях города-курорта Пятигорска, превысит уровень 2022 года на 15,6% и составит около 290 тыс. <...> В 2024 году прогнозируется увеличение туристического потока на 8%", - сказал Ворошилов.

По его словам, рост турпотока связан в первую очередь с развитием внутреннего туризма, повышением интереса к курортам Кавказских Минеральных Вод, а также изменившейся геополитической ситуацией в мире и увеличением стоимости отдыха за рубежом. Значительное влияние на рост внутреннего туризма в стране оказывает национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства".

Глава курорта отметил, что наиболее распространенными и востребованными видами туризма являются лечебно-оздоровительный, деловой и познавательный.