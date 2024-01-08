"Атомэнергоремонт" привлекут для проведения ремонтов на Запорожской АЭС

Советник генерального директора концерна Ренат Карчаа отметил, что состояние энергоблоков с точки зрения ядерной и радиационной безопасности не вызывает тревоги

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Специалисты "Атомэнергоремонта", а также ремонтного подразделения Запорожской АЭС будут привлечены в 2024 году для проведения планово-предупредительных ремонтов на станции. Об этом ТАСС сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Для выполнения планово-предупредительных ремонтов [на Запорожской АЭС] в 2024 году будут привлечены специалисты "Атомэнергоремонта", энергоремонтного подразделения самой Запорожской АЭС, численность которого сейчас составляет порядка 800 человек, - сказал собеседник агентства. - В период проведения ремонта также будут задействованы специалисты электрического цеха, цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС".

Карчаа отметил, что энергоремонтное подразделение Запорожской АЭС в 2024 году планируют увеличить в 1,5 раза и довести до 1200 человек. Он добавил, что по российским нормам планово-предупредительные ремонты проводятся каждые полтора года. "В настоящее время выполнена разработка графиков планово-предупредительных ремонтов на 2024 год, они находятся на рассмотрении главного инженера Запорожской АЭС", - сказал Карчаа.

В период планово-предупредительных ремонтов, отметил он, на основании проектной документации выполняется проведение эксплуатационного контроля металла, технического освидетельствования, проверка исправности и настройка предохранительных устройств, проверка герметичности, ремонт арматуры, проверка систем безопасности и ряд других процедур.

Собеседник агентства также отметил, что состояние энергоблоков Запорожской АЭС с точки зрения ядерной и радиационной безопасности не вызывает тревоги. Радиационный фон стабильный, что фиксируется приборами контроля и учета. Первый энергоблок находится в ремонте, второй, третий, пятый и шестой в режиме холодного останова, четвертый - горячего. Уровень воды в пруду-охладителе станции соответствует норме для текущего режима работы и составляет 15,68 м.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя артиллерию и беспилотники.