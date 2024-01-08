Разработчик заявил о готовности дорожных камер в РФ фиксировать среднюю скорость

Представитель компании по созданию комплексов Сергей Кусов рассказал, что такие устройства продолжат устанавливать в случае возвращения штрафов за превышение средней скорости

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Дорожные камеры полностью готовы к фиксации средней скорости на российских дорогах в случае ее закрепления в законодательстве, сообщил ТАСС представитель компании-разработчика комплексов Сергей Кусов.

"Ранее мы работали со средней скоростью и массово проводили установки камер, фиксирующих ее. Активно внедряли такие системы во многих российских регионах. Если данное нарушение будет возвращено и законодательно закреплено, то в плане готовности у нас для этого все есть. Мы готовы продолжать устанавливать такие дорожные камеры", - сказал он.

Кусов отметил, что там, где группировки дорожных камер изначально делали под среднюю скорость, после ее запрета эти приборы просто переключили на фиксацию мгновенной скорости. "В целом мы приветствуем внедрение контроля средней скорости. Если мы действительно хотим приблизится к нулевой смертности, как это планировалось на самом высоком государственном уровне, то нам не найти другого инструмента сдерживания и снижения ДТП", - объяснил представитель компании-разработчика.

По его словам, обычные камеры, предусматривающие фиксацию только мгновенной скорости, придется модернизировать под среднюю скорость. "С нашей стороны нет сложностей для их переоснащении. А вот заказчику понадобятся дополнительные средства, что вполне очевидно, так как это расширяет функционал дорожных камер", - отметил он. По его мнению, среднюю скорость хорошо внедрять на скоростных магистралях. Камеры для фиксации средней скорости там наиболее эффективны в применении.

Минтранс РФ в 2023 году доработал к межведомственному согласованию проект изменений в правила дорожного движения, запрещающий превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами. Минэкономразвития поддержало проект. Следующим этапом станут изменения в КоАП, которые закрепят ответственность за превышение средней скорости. МВД России при этом выступило против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости.

Практика фиксации превышения средней скорости движения автомобиля с помощью двух камер существовала в РФ с 2013 года. Время проезда машины фиксировала сначала первая камера, затем - вторая, расположенная на расстоянии от нее. В результате вычислялась средняя скорость автомобиля: если она превышала положенную отметку, то выписывался штраф в размере от 500 рублей до 5 тыс. Например, такие штрафы водители получали в Москве, Московской, Самарской, Смоленской, Воронежской областях и в Татарстане. Потом штрафы за превышение средней скорости перестали выносить.