Эксперт заявил, что газ в ЕС будет ниже $300 за тыс. куб. м к концу отопительного сезона

Аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман отметил, что предпосылок для роста цен относительно текущих уровней нет

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Цена газа в Европе нормализуется и опустится ниже $300 за тыс. куб. м к концу отопительного сезона на фоне рекордных запасов в хранилищах и ввода новых мощностей СПГ в США в 2024 году. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

На текущий момент предпосылок для роста цен относительно текущих уровней нет, отметил эксперт. Так, запасы газа в ЕС остаются на рекордном уровне, а с учетом сохраняющихся мер по экономии, отсутствия перебоев со стороны предложения и пока что нейтральной зимней погоды к концу отопительного сезона заполненность ПХГ в ЕС может составить 50-55%. Это значение также близко к рекордным значениям и может создать для ЕС хорошую базу для накопления запасов перед отопительным сезоном 2024-2025 годов.

При этом баланс спроса и предложения на мировом газовом рынке пока остается узким, но уже со второй половины 2024 года ожидается начало активного ввода новых СПГ-мощностей.

"Всего в течение следующего года может быть введено проектов с суммарной мощностью порядка 50 млрд кубометров в год. Больше всего новых мощностей придется на США, что дополнительно упростит прохождение следующего отопительного сезона для ЕС. Из-за сочетания данных факторов к концу отопительного сезона ожидаем снижения цен на газ в ЕС ниже $300 за тыс. куб. м, что означало бы их полную нормализацию", - отметил Кауфман.

Спрос на газ в Европе

Снижение цен на газ вместе с ростом предложения создает предпосылки для умеренного восстановления спроса со стороны европейской промышленности, полагает аналитик ФГ "Финам". "Однако он все равно в 2024 году может быть минимум на 10% ниже, чем среднее значение за предкризисные 2017-2021 годы. Также отметим, что, как показали последние два года, на газовом рынке всегда могут случиться форс-мажоры на стороне предложения, однако уже в течение 2023 года их влияние на цены можно охарактеризовать как умеренное", - подчеркнул он.

При этом замглавы Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт клуба "Валдай" Алексей Гривач считает, что шок 2022 года на газовом рынке уже прошел, но нервозность будет сохраняться. Спрос на газ в Европе может оставаться в задавленном состоянии и ценами, и регулированием, и состоянием европейской экономики.

Однако мировой спрос на газ в 2024 году может вырасти, но достаточно умеренно, из-за по-прежнему высоких цен на газ и активизации угольной генерации, заключает Гривач.