В ФРГ протестующие фермеры начали блокировать автобаны

Серия протестов из-за отмены льгот продлится до 15 января, сообщает Focus online

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Германские фермеры возобновили протесты против отмены льгот. Как пишет агентство DPA, они заблокировали развязки на нескольких федеральных трассах в разных частях ФРГ.

С раннего утра фермеры блокируют на разных отрезках автобаны A4, A13, A14 и A17 в федеральных землях Мекленбург - Передняя Померания и Саксония. По данным Focus online, три грузовых автомобиля перекрыли трассу А2 на западе страны - в Северном Рейне - Вестфалии. В Берлине недоступна для автотранспорта Улица 17-го июня, там сегодня запланирована демонстрация - фермеры планируют подъехать на 300 тракторах к Бранденбургским воротам.

Серия протестов продлится до 15 января - в этот день пройдет крупная акция в Берлине.

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Это стало необходимо после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Некоторые статьи экономии коснулись фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно.

За этим последовали масштабные протесты, одна из акций 18 декабря прошла у Бранденбургских ворот в Берлине. Четвертого января стало известно, что кабмин ФРГ решил скорректировать свои планы - льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме. Это не устроило фермеров, они решили не отказываться от протестов.