Биржевой экспорт белорусских пиломатериалов вырос почти вдвое в 2023 году

В тройке крупнейших покупателей находятся представители Китая, Азербайджана и России, рассказали в Белорусской универсальной товарной бирже

МИНСК, 8 января. /ТАСС/. Объемы экспортных биржевых поставок Белоруссией пиломатериалов в 2023 году выросли почти в два раза, достигнув 1,4 млн кубометров. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

"По сравнению с 2022 годом биржевой экспорт пиломатериалов в 2023 году вырос почти в два раза, до 1,4 млн куб. м, а в качестве покупателей выступили резиденты 17 государств", - говорится в сообщении.

В тройке крупнейших покупателей пиломатериалов на БУТБ - представители Китая, Азербайджана и России, на долю которых пришлось 72% от общего объема экспортных сделок с пилопродукцией в натуральном выражении.

"Заметно выросло и количество участников торгов. Если в начале 2023 года в торгах участвовали в среднем 20 продавцов и 10 покупателей, то в IV квартале количество продавцов увеличилось более чем в три раза, а покупателей - в семь раз", - отметили в БУТБ.

В конце ноября 2023 года министр лесного хозяйства Белоруссии Александр Кулик сообщил, что объемы экспортных поставок республикой пиломатериалов достигли исторического максимума.

В августе 2023 года глава белорусского Минлесхоза проинформировал, что после прекращения поставок пиломатериалов в Евросоюз, который до введения санкций был крупнейшим импортером такой продукции из Белоруссии и обеспечивал 56% объема экспорта, на первое место среди покупателей пиломатериалов вышел Китай - 52% против досанкционных 37%. Также в числе крупнейших рынков сбыта белорусских пиломатериалов Азербайджан (24%) и Россия (6%).