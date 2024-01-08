В Турции число обанкротившихся или закрывшихся компаний в 2023 году выросло на 44%

Некоторые фирмы, не имеющие возможность рассчитаться с кредиторами, подают заявление на проведение процедуры конкордата и реструктуризации долгов, которая проводится внешними специалистами и регулируется судом

АНКАРА, 8 января. /ТАСС/. Более 24 тыс. турецких компаний в прошлом году подали заявки на процедуру банкротства или закрылись из-за невозможности расплатиться с кредиторами ввиду негативной экономической ситуации в стране. Как пишет газета Ekonomim, в январе-ноябре 2023 года количество компаний, принявших решение о закрытии, увеличилось на 44% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Некоторые фирмы, не имеющие возможность рассчитаться с кредиторами, подают заявление на проведение процедуры конкордата, то есть отсрочки платежей и реструктуризации долгов, которая проводится внешними специалистами и регулируется судом. Итогом этой процедуры может быть как санация, так и банкротство в зависимости от реальной финансовой ситуации. В 2023 году побит рекорд последних двух лет, и подано 519 таких заявлений. Не все фирмы могут себе позволить конкордат, поскольку эта процедура обходится в среднем в 3 млн лир (более $100 тыс.), и закрываются, банкротятся, либо перерегистрируются. При этом среди компаний, заявивших о желании договориться с кредиторами, есть крупные игроки.

К примеру, это сеть торговых центров Forum. Девять крупных ТРЦ в Турции оказались должны кредитным организациям около €600 млн, но отдать долг компания не может. С конца декабря в их отношении вступило решение о конкордате, и Forum получила финансовую передышку с возможностью продолжать деятельность и сохранить рабочие места. В числе таких же находящихся на грани банкротства компаний есть предприятия строительного, энергетического секторов, производители мебели и текстиля, медоборудования и другие.

При этом для кредитных организаций подобные решения об отсрочке платежей являются невыгодными. Суд рассматривает решение об утверждении отсрочки до 700 суток, решение о финальном банкротстве может занять 470 суток. Все это время заемщик не платит по долгам, и они фиксируются зачастую с отменой процентов. С учетом высоких темпов инфляции в стране кредиторы на такой дистанции теряют деньги.