Организаторы деловых и молодежных мероприятий стали чаще интересоваться грантами Москвы

Город получил на 44% больше заявок, чем в 2022 году

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Москва получила в 2023 году на 44% больше заявок на грант от организаторов деловых и молодежных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Доверие и интерес отрасли к грантовой программе заметно вырос. Прозрачность требований, понятные критерии расчета гранта и поддержка при подаче документов обусловили повышенный спрос со стороны организаторов: город получил на 44% больше заявок, чем в прошлом [2022] году. Кроме того, свыше 45% компаний, участвовавших в программе в 2022 году, вновь проявили интерес к этой мере поддержки. Как и год назад, в программе могли участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые проводили событие с участием минимум 100 человек и с программой длительностью не менее двух дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальный размер гранта составил 10 млн рублей, если участников было более 1 тыс. До 7 млн рублей выделяли на организацию форумов и конгрессов, рассчитанных на 500-999 человек, до 5 млн рублей - на 250-499. "Минимальный грант до трех миллионов рублей - если слушателей было от 100. Важное условие: не менее 40% всех участников события должны были проживать в московских гостиницах. По итогам программы гости поддержанных мероприятий провели в объектах размещения в общей сложности 7 025 ночей", - добавили в комитете.

При этом грант можно было увеличить, включив в программу экскурсию по Москве, продлив мероприятие на несколько дней или проведя его в одной из столичных гостиниц, - выбор в пользу этих площадок сделали 82% заявителей. "Город предлагал компаниям-организаторам соединять культурно-развлекательный потенциал столицы с возможностями ее инфраструктуры, чтобы, с одной стороны, получить идеально комфортную деловую поездку, а с другой - задействовать максимум городских сервисов из разных отраслей", - пояснили в пресс-службе.

Финансовая поддержка отрасли

"Москва активно развивает деловой и событийный туризм, включая мероприятия для молодой аудитории. Совместными усилиями город и отрасль создают яркие и полезные события, которые привлекают все больше путешественников. В 2023 году на реализацию программы грантовой поддержки организаторов деловых и молодежных мероприятий правительство Москвы выделило 350 млн рублей и пополнило событийную повестку города на 55 масштабных форумов, конгрессов, выставок. Их основными темами стали бизнес, медицина, туризм, финансы, а также управление и кадры", - уточнили в столичном ведомстве.

Отмечается, что проведение крупных событий охватывает несколько отраслей, создавая рабочие места и мультипликативный экономический эффект. Кроме того, московские форумы и конгрессы, объединяющие экспертов, делают столицу центром компетенций в самых разных сферах.

"В этом году гранты позволили компаниям провести в столице новые форумы и выставки, а также укрупнить масштабы отраслевых мероприятий, уже известных в своей сфере. Организаторы увеличивали количество участников, дней проведения, площади, а иногда и само число мероприятий. Например, в сентябре при поддержке столицы прошел форум концертной и музыкальной индустрии Colisium Moscow, на котором эксперты обсудили роль музыкальных нейросетей в работе артистов, попадание некоммерческой музыки в кино и другие актуальные темы. При этом один из прежних потоков форума стал самостоятельным событием: первый форум Mental Health объединил клинических психологов, бизнес-коучей, менторов и инвесторов", - резюмировали в комитете по туризму.

Кроме того, в ноябре в столичном экспоцентре состоялась 16-я международная выставка инструмента, оборудования и технологий MITEX. Выставку организовали на 40,8 тыс. кв. м - это на 70% больше, чем годом ранее.

"В MITEX 2023 приняли участие более тысячи компаний из России и других стран. Также за счет гранта удалось открыть национальную экспозицию MITEX CHINA - это еще один выход на перспективный иностранный рынок. Свою инструментальную промышленность презентовали 770 производителей из КНР", - заключили в пресс-службе.