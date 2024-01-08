Пекин заявил, что экспортные меры Вашингтона разрушают производственно-сбытовые цепочки

Официальный представитель МИД Мао Нин утверждает, что США использовали концепцию национальной безопасности в качестве предлога для ограничения экспорта чипов в Китай

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Меры США по ограничению экспорта компьютерных чипов в Китай выходят за рамки концепции национальной безопасности и разрушают производственно-сбытовые цепочки. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"США использовали концепцию национальной безопасности в качестве предлога для ограничения экспорта чипов в Китай. В действительности же данные меры полностью выходят за рамки концепции нацбезопасности и существенно ограничивают нормальный процесс торговли чипами потребительского назначения", - подчеркнула на брифинге официальный представитель МИД КНР.

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства добавила, что действия Вашингтона "существенно повлияли на стабильность международных производственно-сбытовых цепочек и нанесли ущерб международному сотрудничеству".

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что американская технологическая компания Nvidia прекратила принимать заказы на новые чипы от компаний КНР из-за экспортных ограничений США. В Вашингтоне сообщили в октябре, что последний пакет санкций для компьютерных чипов, которые используются при разработке моделей искусственного интеллекта, вступит в силу досрочно. Теперь любая компания, чьи устройства превышают контрольные показатели производительности, должна запросить экспортную лицензию у американского министерства торговли, чтобы получить разрешение на отправку своей продукции в КНР.