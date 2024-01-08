Малый и средний бизнес в 2023 году выкупил у Москвы около 370 арендованных помещений

Общая площадь помещений составила 69 тыс. кв. м

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса в 2023 году выкупили у столицы по преимущественному праву порядка 370 помещений общей площадью 69 тыс. кв. м недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В 2023 году представители малого и среднего бизнеса выкупили у города без торгов, воспользовавшись преимущественным правом, 368 объектов недвижимости. Общая площадь помещений составила 69 тыс. кв. м, что соответствует показателю 2022 года", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что представители бизнеса, арендующие у города недвижимость не менее двух лет и включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, могут ее выкупить. При этом помещения, реализованные на специализированных аукционах для МСП, должны находиться в перечне объектов, предназначенных для использования малым и средним бизнесом, не менее пяти лет.

"Наибольшим спросом у малого бизнеса пользуются помещения в центре столицы - здесь в 2023 году арендаторы выкупили 86 объектов общей площадью 20,6 тыс. кв. м. На севере города представители бизнеса приобрели 47 помещений площадью 7,5 тыс. кв. м, на юго-западе - 45 площадью 6,5 тыс. кв. м", - приводятся в тексте слова главы Департамента городского имущества Москвы Максима Гамана.

Кроме того, на юге выкупили 34 объекта недвижимости площадью 5,8 тыс. кв. м, на северо-востоке - 36 (9,2 тыс. кв. м). Остальные помещения расположены на востоке, западе, северо-западе, юго-востоке столицы, а также в Зеленограде, заключили в пресс-службе.