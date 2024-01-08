Посол РФ подтвердил планы сотрудничества Москвы и Нью-Дели в сфере малых атомных реакторов

Денис Алипов также напомнил, что на индийской АЭС "Куданкулам" находятся шесть реакторов мощностью 1 000 МВт каждый

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 января. /ТАСС/. Москва и Нью-Дели обсуждают планы по расширению сотрудничества в сфере мирного атома, включая атомные реакторы с малой мощностью. Об этом сообщил посол России в Индии Денис Алипов на конференции клуба "Валдай" и фонда Вивекананды.

"На АЭС "Куданкулам" шесть реакторов мощностью 1 000 МВт каждый. Но мы также ведем диалог [с Индией] по поводу малых модульных реакторов ", - сказал дипломат.

По словам Алипова, Москва надеется продолжить сотрудничество с Нью-Дели в сфере мирного атома.

В конце декабря газета Hindustan Times со ссылкой на источники сообщила, что глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время недавнего визита в РФ обсудил развитие сотрудничества в сфере атомных реакторов с малой мощностью. По информации издания, Индия и Россия решили расширить гражданское ядерное сотрудничество. Как утверждает газета, Москва готова поделиться технологиями создания небольшого модульного реактора, используемого для производства электроэнергии в объеме от 75 МВт до 300 МВт.

АЭС "Куданкулам" - атомная электростанция с энергоблоками ВВЭР-1000, расположенная на юге Индии. Первый энергоблок станции с февраля 2016 года устойчиво работает на проектном уровне мощности 1 000 МВт. Второй энергоблок был включен в национальную энергосеть Индии 29 августа 2016 года. Генеральное рамочное соглашение с Росатомом о строительстве третьего и четвертого блоков подписано весной 2014 года. В июне 2017 года инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" и Индийская корпорация по атомной энергии (NPCIL) подписали соглашение о сооружении третьей очереди (энергоблоки № 5 и № 6) АЭС "Куданкулам". В 2021 году началось строительство пятого и шестого энергоблоков станции. Выведение АЭС на полную мощность запланировано на 2027 год.