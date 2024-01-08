Volkswagen остановил производство на фабрике в Эмдене из-за протестов фермеров

Протестующие перегородили подъезды к территории, сотрудники не могут добраться до работы

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Германский автопроизводитель Volkswagen остановил производство на заводе в городе Эмден (земля Нижняя Саксония). Как пишет агентство DPA со ссылкой на представителя компании, причина заключается в масштабных протестах фермеров.

По информации агентства, протестующие перегородили подъезды к территории фабрики, сотрудники не могут добраться до работы. Предполагается, что производство будет восстановлено 9 января.

Ранее германские фермеры возобновили протесты против отмены льгот. Они заблокировали развязки на нескольких федеральных трассах в разных частях ФРГ. В Берлине недоступна для автотранспорта Улица 17-го июня, там сегодня запланирована демонстрация - фермеры пригнали сотни тракторов к Бранденбургским воротам.

Серия протестов продлится до 15 января - в этот день пройдет крупная акция в Берлине.

Причина демонстраций

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на следующий год. Это стало необходимо после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Часть статей экономии коснулся фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно.

За этим последовали масштабные протесты, одна из акций 18 декабря прошла у Бранденбургских ворот в Берлине. 4 января стало известно, что кабмин ФРГ решил скорректировать свои планы: льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме. Это не устроило фермеров, они решили не отказываться от протестов.