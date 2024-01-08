На МКАД установили новые табло экстренной информации

Мониторы расположены в середине магистрали, их хорошо видно в любое время суток и погоду, рассказали в Дептрансе Москвы

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Установку 160 новых табло экстренной информации завершили на МКАД. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"160 новых табло экстренной информации установили на МКАД. Они предупреждают автомобилистов о препятствии впереди. Мониторы расположены в середине магистрали, их хорошо видно в любое время суток и погоду", - значится в публикации.

ЦОДД в рамках эксперимента запустил систему оперативного информирования водителей в начале 2023 года. Сначала восемь табло установили на северо-западе Москвы. По результатам эксперимента таких табло теперь больше.