Оператор СПГ-терминала в Клайпеде стал коммерческим управляющим четырех терминалов ФРГ

Klaipеdos nafta была коммерческим оператором одного из двух терминалов в Вильгельмсхафене, а также терминала в Брунсбюттеле

ВИЛЬНЮС, 8 января. /ТАСС/. Предприятие Klaipеdos nafta, являющееся оператором терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпедском государственном морском порту Литвы, выиграло конкурс на коммерческое управление четырьмя такими хозяйственными субъектами Германии. Об этом сообщил журналистам генеральный директор литовской компании Дарюс Шиленскис.

"Коммерческие услуги по эксплуатации, которые мы уже оказывали двум СПГ-терминалам Германии, продемонстрировали уникальность нашей компетенции, экспертные знания и опыт, профессионализм и умение выполнять требования заказчика, - сказал он. - Благодаря этому мы выиграли новый конкурс на коммерческое управление уже четырьмя терминалами".

Klaipеdos nafta была коммерческим оператором одного из двух терминалов в Вильгельмсхафене, а также терминала в Брунсбюттеле. Был объявлен новый конкурс, в котором литовская компания сохранила за собой эти объекты, а также добавила к ним второй терминал в Вильгельмсхафене и терминал в Штаде.