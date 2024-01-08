В "Автодоре" заявили об ускорении запуска новых АЗС на трассе "Восток" после пика

В компании отметили, что в новогодние каникулы наблюдались очереди на АЗС, расположенных ближе к середине дороги - в районе Мурома и Арзамаса, а также на въезде в Москву

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Строительство новых АЗС на трассе М-12 "Восток" ускорят после пиковых загрузок на уже действующих заправках в новогодние праздники. Об этом говорится в сообщении государственной компании "Автодор".

"На трассе М-12 "Восток" в настоящее время функционирует 18 многофункциональных зон (МФЗ), а также 4 контейнерные заправки. В общей сложности предусмотрено размещение 32 МФЗ, строительно-монтажные работы на строящихся МФЗ будут ускорены после пиковых нагрузок на действующих АЗС в новогодние праздники", - сказано в распространенном сообщении.

В "Автодоре" отметили, что в новогодние каникулы наблюдались очереди на АЗС, расположенных ближе к середине дороги - в районе Мурома и Арзамаса, а также на въезде в Москву. Кроме того, на некоторых заправках (на 421-м км в сторону Казани и 313-м км в сторону Москвы) было зафиксировано отключение электричества из-за аномальных морозов, что привело к невозможности отпуска нефтепродуктов. При этом ремонтно-восстановительные работы продолжались не более четырех часов.

"Пиковые нагрузки на АЗС возникали из-за неотточенных процессов в новых коллективах АЗС, которые были открыты менее месяца назад, нерационального поведения пользователей на АЗС, подавляющее большинство которых оставляли автомобили на колонке в ожидании дополнительных услуг (санитарных, продовольственных и других)", - обратили внимание в компании. В таких случаях необходимо отогнать автомобиль на парковку сразу же после заправки и вернуться в здание АЗС за необходимыми дополнительными услугами, добавили в "Автодоре" и порекомендовали водителям заранее ознакомиться с расположением МФЗ на трассе через официальный сайт или телеграм-канал компании.

Ранее в СМИ появилась информация о возникновении пробок из автомобилей на некоторых участках трассы М-12 Москва - Казань из-за очередей на заправки.

Движение по автодороге от Москвы до Казани было полностью запущено в конце декабря 2023 года. Трасса протяженностью 810 км проходит по территории пяти регионов страны: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан. В ноябре 2023 года правительство РФ утвердило решение о продлении автомагистрали до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.