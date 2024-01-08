В инфраструктуру яхтенной марины в Севастополе вложат около 50 млрд рублей

Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что проект строится по поручению президента

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Около 50 млрд рублей вложат в благоустройство набережной и развитие туристической инфраструктуры яхтенной марины в Балаклавской бухте Севастополя. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на открытии Дня Севастополя в ходе выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Проект, который строится по поручению президента, это яхтенная марина в Балаклаве. Уникальное место, одна из лучших бухт по оценке специалистов. Сегодня уже проект реализуется, идет реконструкция Таврической набережной, проект реализуется по федеральной целевой программе "Развитие Крыма и Севастополя". Около 10 млрд - стоимость проекта самого по преобразованию набережной. Плюс около 40 млрд частных инвестиций, которые будут вложены в сопутствующую туристическую инфраструктуру", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году дал поручение разработать предложения по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. В 2023 году Министерство транспорта Республики Крым заявило о намерении включить в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" до 2030 года строительство и реконструкцию 34 объектов портовой инфраструктуры.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.