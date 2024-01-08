Индексы Мосбиржи и РТС 8 января выросли на 0,22-0,71%

Курс юаня поднялся до 12,711 рубля, доллара - до 91,15 рубля, евро - до 100,02 рубля

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил торги понедельника в умеренном плюсе. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,71%, до 3 158,58 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,22%, до 1 089,72 пункта.

Курс юаня поднялся на 0,48%, до 12,711 рубля, доллара - на 0,22%, до 91,15 рубля, евро - на 0,39%, до 100,02 рубля.

"Российский рынок акций в понедельник демонстрировал рост несмотря на спад нефтяных цен и слабость внешнего фона. Фактором поддержки выступило ослабление рубля. Также мог начать реализовываться спрос инвесторов, отложенный с конца декабря из-за опасений реализации в праздники какого-либо негатива на рынках или в геополитике.", - отметил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

В лидерах акций роста оказались бумаги "Детского мира" (+17,01%), ЛСР (+4,56%), акции "ПИК" (+3,96%) и "ВТБ" (+2,63%), котировки "Сургутнефтегаза" (+2,44%).

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки "Циан" (-1,64%), акции "Черкизово" (-1,2%), привилегированные акции "Мечела" (-1,11%) и обыкновенные акции "М.Видео" (-0,64%), а также "Алроса" (-0,41%).

Прогноз на вторник

"Из важной экономической статистики вторника выделим ноябрьские данные по промышленному производству в Германии и торговому балансу США", - сообщил эксперт.

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 9 января составляет 3 085 - 3 185 пунктов, по курсу рубля к доллару 90,5-92,5 рублей.