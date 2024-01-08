Стоимость биткойна превысила $46 тыс. впервые с 4 апреля 2022 года

По информации площадки Coindesk, его стоимость росла на 5,83%

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднялась выше $46 тыс. впервые с 4 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По данным на 21:48 мск, стоимость биткойна росла на 5,83%, до $46 769. К 21:54 мск биткойн продолжил рост и находился на уровне $46,887 (+6,23%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, большая часть биткойнов уже "добыта".