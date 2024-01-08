Путин заслушал доклады Сальдо и Воробьева о сбоях с подачей отопления и электричества

В результате аварии 4 января без отопления остались жители микрорайона Климовск в Подольске, а 8 января электричества не стало в пяти районах в Херсонской области

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин получил доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева после произошедших на новогодних праздниках сбоев с подачей отопления и электричества в этих регионах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Херсонской области Владимира Сальдо о достаточно резком перепаде температур с плюса на минус, которые привели к нарушению электроснабжения и обрыву электропроводов", - сказал Песков.

Президент также заслушал доклад Воробьева о положении дел в районах Московской области, где нарушено электро- и теплоснабжение, добавил представитель Кремля.

4 января в результате аварии без отопления остались жители микрорайона Климовск в Подольске. Авария затронула жителей более 170 домов. В Подмосковье в эти дни был объявлен оранжевый уровень опасности из-за морозов. Температура воздуха в Подольске понижалась до минус 21 градуса. По итогам проведенных аварийно-восстановительных работ котельная была запущена, однако затем на объекте выявили технические неполадки.

Кроме того, 8 января в Херсонской области пять районов остались без электричества из-за аварии. Происшествие, в частности, затронуло Генический, Ивановский, Каховский, Новотроицкий и Чаплинский районы.