Путин поручил главе МЧС принять все меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС и компании "Россети" принять все возможные меры для восстановления тепло- и энергообеспечения в российских регионах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"По результатам доклада глава государства дал поручения главе МЧС Александру Куренкову, с которым также состоялась отдельная беседа, и компании "Россети" продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения", - сообщил Песков.