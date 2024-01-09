Йеллен: G7 изучает варианты отправки в качестве помощи Киеву замороженные активы России

Министр финансов США при этом отметила, что пока "никакого решения не было принято"

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) рассматривают варианты возможной конфискации и отправки Украине в качестве помощи замороженные российские активы на сумму $300 млрд, пока никакого решения не было принято. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен в беседе с журналистами в штате Вирджиния. Ее слова приводит газета The New York Times.

По словам главы финансового ведомства, "никакого решения не было принято" по возможной конфискации и использованию для оказания помощи Украине российских активов. Министр пояснила, что для продвижения в этом вопросе G7 потребуется согласовать правовое обоснование. Она добавила, что возможные последствия такого шага для доллара вызывают беспокойство. По мнению Йеллен, "семерке" необходимо снизить опасения, которые появятся после потенциальной конфискации, выражающиеся в том, что активы в США и Европе хранить небезопасно.

В конце декабря прошлого года агентство Reuters сообщило, что в ходе встречи в конце февраля лидеры стран - членов G7 обсудят разработанную США теорию с правовым обоснованием возможной конфискации замороженных российских активов на сумму $300 млрд. По информации собеседников агентства, представители США не ожидают, что на встрече группы в феврале участники G7 объявят о решении конфисковать активы РФ, однако они надеются, что лидеры G7 "согласятся выступить с более решительным заявлением" по данному вопросу. Для проведения конфискации необходимо внести поправки в законодательства ряда стран, включая США и Великобританию.

Газета Financial Times сообщила ранее, что США предложили странам Группы семи изучить возможные способы конфискации замороженных российских активов. По ее данным, в декабре министры финансов стран - членов G7 и их заместители обсуждали, как разработать механизм конфискации и избежать связанных с ней рисков. Германия, Италия и Франция заявили, что следует тщательно оценить законность конфискации активов РФ до принятия решений, отметило издание.

В прошлом году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посягательства на право собственности - частной, государственной или корпоративной - абсолютно недопустимы. В этой связи он заявил, что Россия будет по мере возможности защищать свои интересы.