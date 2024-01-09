Эксперт: Россия в этом году может нарастить экспорт СПГ на 15%

Главный эксперт департамента по аналитике в нефтегазовой отрасли аналитического центра ТЭК Андрей Рябов уточнил, что это 5 млн тонн

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Производство сжиженного природного газа в мире в 2024 году вырастет на 3% и составит около 420 млн тонн, заявил ТАСС главный эксперт департамента по аналитике в нефтегазовой отрасли аналитического центра ТЭК Андрей Рябов. При этом доля России на мировом рынке превысит 9%: запуск "Арктик СПГ - 2" позволит увеличить экспорт сжиженного газа примерно на 15% или 5 млн тонн, добавил он.

"В 2024 году рост рынка СПГ продолжится. Увеличение производства и экспорта может составить около 3% от уровня 2023 года, до порядка 420 млн тонн. Крупнейшие страны - экспортеры СПГ сохранят позиции на рынке, при этом ощутимый рост производства ожидается только в России и США", - сказал Рябов.

Он отметил, что в РФ в этом году планируется запуск первой линии СПГ-завода "Арктик СПГ - 2" (6,6 млн т в год) "Новатэка". "По итогам 2024 года экспорт СПГ может вырасти до 38 млн тонн в год (+5 млн тонн г/г)", - отметил эксперт. По прогнозу АЦ ТЭК, США в 2024 году нарастят экспорт СПГ на том же уровне, что и Россия - на 4-5 млн тонн в год, до порядка 90 млн тонн, за счет поддержания высокой загрузки действующих мощностей по сжижению. Катар и Австралия сохранят поставки газа на прошлогоднем уровне, по 79-80 млн тонн, считает эксперт.

При этом со второй половины 2024 года ожидается начало активного ввода новых мощностей в сфере СПГ, сказал ТАСС аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. "Всего в течение следующего года может быть введено проектов с суммарной мощностью порядка 50 млрд куб. м в год. Больше всего новых мощностей придется на США", - прогнозирует он.

Как отметил Рябов, в 2024 году на СПГ-рынок выйдут новые страны: в частности, планируется начало поставок СПГ с проектов в Конго, Мексике, Сенегале и Мавритании. По его подсчетам, в следующем году эти новые игроки могут дополнительно поставить на рынок до 3 млн тонн СПГ.

А вот в 2025 году мировой рынок СПГ ожидают более глобальные изменения: выпуск сжиженного газа может вырасти еще на 30 млн тонн, втрое превысив рост 2024 года. "Рост рынка может существенно ускориться на фоне планируемого запуска и роста производства сразу на нескольких заводах в США (Plaquemines LNG, Corpus Christi LNG и Golden Pass LNG), выхода на пиковую производительность планируемых к запуску в 2024 году проектов "новых" игроков, начала экспорта СПГ из Канады, а также дальнейшего роста производства в РФ", - отметил Рябов.