На Алтае почти на 30% выросло число компаний, поставляющих зерно в Китай

Всего таких компаний 250

БАРНАУЛ, 9 января. /ТАСС/. Число агрокомпаний Алтайского края, поставляющих зерно в Китай, увеличилось почти на 30% и составило 250, динамика обусловлена потребностью китайского рынка в российском зерне. Об этом сообщила ТАСС директор Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Мария Шостак.

"Наши сельхозтоваропроизводители в этом году, понимая, что экспортные приоритеты лежат именно в Поднебесную, стали больше вставать в реестр экспортеров. Если в прошлом году у нас было всего 196 компаний заявлено, как в аккредитованную лабораторию, при постановке на учет в реестр экспортеров, то в этом году уже 250 компаний стали нашими партнерами в плане постановки на учет в реестр экспортеров для отправки продукции именно в Китай. Больше и больше сельхозтоваропроизводителей понимают - это выгодное направление. И мы видим серьезный рост и совершенно другое отношение по экспортному потенциалу в Китай", - сказала Шостак.

Она также отметила, что экспортные отгрузки и направления уникальны и меняются с каждым годом. В данный момент в топе стран, выбираемых для экспорта в Алтайском крае, лидирует Китай. На втором месте стоит Казахстан, на третьем - Киргизия. В пятерке лидеров также Иран и Монголия. Больше всего было отгружено продовольственной пшеницы, рапса, семян льна, рапсового масла и продовольственного гороха.

"На самом деле в 2023 году Китай стал нашим всем и это транслирует не только Алтайский край, но и все сибирские регионы. По данным нового сельхозгода было отгружено в Поднебесную: Новосибирск - в шесть раз больше, Алтайский край - в семь раз больше, Омск - в пять раз больше, Красноярский край - в восемь раз больше", - добавила Шостак.

Россия и Китай 17 октября подписали контракт на поставку зерновых на сумму около $25,7 млрд. Соглашение предусматривает поставки 70 млн тонн зерновых, зернобобовых, масличных культур на 12 лет.