Объем экспорта рыбы через Приморье и Сахалин за 2023 год вырос на 72%

При этом поставки продукции в Китай вырос втрое

ВЛАДИВОСТОК, 9 января. /ТАСС/. Объем экспорта рыбы из Приморского края и Сахалинской области в 2023 году вырос на 72% по отношению к предыдущему году. Экспорт рыбы в Китай при этом вырос втрое, сообщил ТАСС глава Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Зданович.

"Если мы говорим об экспорте животноводческой продукции, то в этом году он значительно увеличился и составил 1 930 тыс. тонн. Основа экспорта - рыбная продукция, на экспорт Управлением оформлено 1 926 тыс. тонн рыбы, что на 72% выше уровня 2022 года. По сравнению с 2022 годом, троекратно вырос экспорт в Китай", - сказал Зданович.

По его словам, всего в прошлом году рыбопродукция экспортировалась в 20 стран. Основными импортерами традиционно остались Китай (68% или 1 305 тыс. тонн), Республика Корея (29% или 557 тыс. тонн), Япония (1,4% или 26 тыс. тонн).

Также сильно в относительном выражении вырос экспорт мясной продукции. В 2023 году он составил 744,8 тонны, что по сравнению с 54 тоннами в 2022 году больше в 14 раз. Основным экспортером мясопродукции стало предприятие "Русагро-Приморье", которое отправляло свинину во Вьетнам.