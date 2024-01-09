Косметический бренд из Франции протестирует российский рынок

Совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева пояснила, что Panier des Sens начинает развивать в РФ компания "Джамилько"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Французский косметический бренд Panier des Sens, работающий в нише "Л'Окситан", протестирует российский рынок, сообщила ТАСС руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева.

"Бренд Panier des Sens начинает развивать в России компания "Джамилько". У дистрибьютера уже есть опыт развития косметических марок - Kiko Milano. Они будут тестировать и, если пилот окажется успешным, в горизонте 5-10 лет потенциал открытий в РФ - до 100 магазинов размером 50-70 кв. м", - сказала она.

По словам собеседницы агентства, предположительно первые магазины могут открыться в торговых центрах "Метрополис", "Авиапарк", "Саларис", речь, скорее всего, может идти о втором полугодии 2024 года. Бренд работает в нише "Л'Окситан" и, вполне вероятно, в перспективе может рассматриваться в сопоставимом масштабе по присутствию, считает Кермедчиева.

Panier des Sens - французский парфюмерный бренд с более чем 20-летней историей, который специализируется на реализации косметики по уходу за кожей, а также декоративной косметике. Во Франции бренд развивает собственную сеть бутиков.