Росэнергоатом: ситуация вокруг ЗАЭС подталкивает к пересмотру стандартов безопасности

Советник генерального директора концерна Ренат Карчаа пояснил, что существующие регламенты и инструкции не содержат положений о работе ядерных объектов в условиях агрессии с применением тяжелых вооружений в отношении станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Ситуация вокруг Запорожской АЭС, которая после перехода под российский контроль в 2022 году неоднократно подвергалась атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), подталкивает к выработке новых стандартов обеспечения безопасности ядерных объектов. Об этом заявил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Как отметил собеседник агентства, существующие регламенты и инструкции не содержат положений о работе ядерных объектов в условиях агрессии с применением тяжелых вооружений в отношении АЭС.

"В первую очередь [необходимо] внедрение в стандарты, правила, регламенты дополнительных мер технологической защиты, в том числе в связи с применением силы посредством артиллерийского огня, усиление мер безопасности того, что мы называем физическим периметром. Часть первая - это дополнительные технические средства защиты, часть вторая - это то, что мы называем действиями ответственного персонала в случаях наступления такого рода угроз. Это новые стандарты", - сказал Карчаа.

Он отметил, что придется пересмотреть и безопасность систем хранения на АЭС. "Сами ядерные реакторы находятся в сверхзащищенных с точки зрения прочности помещениях, но есть помещения, где ядерные материалы хранятся в помещениях уязвимых. На мой взгляд, необходим пересмотр порядка хранения делящихся материалов, в том числе и ядерного топлива, отработанных материалов. Как показывает практика, уязвимость есть, потому что станции не рассчитаны быть под ударом. То же касается системы охлаждения: не с точки зрения пересмотра ее функционирования, а с точки зрения ее защиты", - подчеркнул собеседник агентства.

Все произошедшее вокруг Запорожской АЭС необходимо еще раз проанализировать, считает советник гендиректора Росэнергоатома. Он высоко оценил существующие меры безопасности на станции, отметив значительную роль Вооруженных сил РФ. "Что сделали бы атомщики сами с точки зрения обеспечения безопасности, если бы не военные? Объект надежно охраняется. Очень серьезную роль в этом обеспечении играют войска радиационной, химической и биологической защиты", - отметил Карчаа.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя артиллерию и беспилотники.