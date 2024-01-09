В Приамурье ожидают восемь новых резидентов ТОР

Общая сумма инвестиций может составить более 130 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 января. /ТАСС/. Восемь новых резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" ожидается в Приамурье в 2024 году с общим объемом инвестиций более 130 млрд рублей. Планируется создать порядка 2,6 тыс. рабочих мест, сообщила ТАСС директор ООО "КРДВ Амурская" Ирина Волкова.

"В настоящее время дочернее общество КРДВ - КРДВ Амурская проводит работу по расширению границ ТОР "Амурская" для пяти потенциальных резидентов. Объем инвестиций в их проекты составит порядка 110 млрд рублей, будет создано 1 915 новых рабочих мест. Также планируется, что в 2024 году резидентами ТОР станут еще три проекта с объемом инвестиций 20 млрд рублей, количество новых рабочих мест составит около 700. Они будут реализованы на площадках уже включенных в границы ТОР", - сказала Волкова.

Она уточнила, что проектами, которые планируется начать реализовывать в 2024 году в результате расширения границ ТОР "Амурская", станут освоение новых месторождений в Приамурье, таких как Кун-Манье и Эльгинское. Также развитие получит логистический угольный кластер, на площадке Березовка будет построен многофункциональный железнодорожный терминальный комплекс "Сухой порт Благовещенск". В Благовещенском округе проведут реконструкцию инфраструктуры действующего международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево). Кроме того, прорабатываются проекты в сфере сельского хозяйства по переработке молочной продукции, хранения зерна, производства семян, проекты в сфере газохимии по производству сжиженного природного газа.

По данным КРДВ, на ТОР "Амурская" проекты реализуют 52 резидента. 16 предприятий, созданных при господдержке, уже работают. Бизнес вложил в развитие своих проектов на территории области около 1,6 трлн рублей и создал более 8 тыс. рабочих мест.