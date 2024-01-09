Птицеводы Казахстана попросили ввести ограничения на ввоз окорочков из США

Президент организации Руслан Шарипов отметил, что в республике отсутствуют производства по выпуску оборудования, премиксов и витаминов, ветеринарных препаратов, нет собственной племенной базы, что создает реальную угрозу для заноса на территорию республики возбудителей инфекционных болезней

АСТАНА, 9 января. /ТАСС/. Союз птицеводов Казахстана выступает за введение ограничений на ввоз в страну птицеводческой продукции из США. Об этом сообщил президент организации Руслан Шарипов в интервью агентству "АПК Новости", которое специализируется на информации о работе агропромышленного комплекса республики.

"Птицеводы Казахстана поддерживают данную инициативу", - сказал он.

Шарипов отметил, что на внутренний рынок поступает большое количество мяса птицы по демпинговым ценам и куриных окорочков американского производства. "Согласно утвержденным тарифным квотам на мясо птицы, ежегодно утверждается квота на 140 тысяч тонн мяса птицы. В настоящее время отечественное птицеводство не в состоянии конкурировать с иностранными производителями, так как в республике отсутствуют производства по выпуску оборудования, премиксов и витаминов, ветеринарных препаратов, нет собственной племенной базы, что создает реальную угрозу для заноса на территорию республики возбудителей инфекционных болезней", - пояснил президент Союза птицеводов.

По его словам, следует учесть, что мясо птицы из США завозится в глубокозамороженном виде и срок его хранения определить невозможно. При этом казахстанское производство постепенно переходит на охлажденную продукцию.

В Союзе птицеводов считают, что Казахстану необходимо исключить тарифные квоты на ввоз американских окорочков или же утвердить квоты на ввоз охлажденного мяса птицы, а в дальнейшем, как отметил Шарипов, "рассмотреть вопрос по полному сокращению тарифных квот на мясо птицы из США".