Президент Приднестровья заявил о необходимости увеличения поставок газа из РФ зимой

По словам Вадима Красносельского, текущего уровня газового импорта едва хватает для нужд населения, а также исполнения обязательств по контракту с Молдовой на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС

КИШИНЕВ, 9 января. /ТАСС/. Приднестровье нуждается в увеличении поставок газа из России в зимний период. Об этом заявил в интервью ТАСС президент непризнанной республики Вадим Красносельский, комментируя решение об остановке производства на некоторых энергоемких предприятиях.

"Текущего уровня газового импорта в Приднестровье нам едва хватает для нужд населения, а также исполнения обязательств по контракту с Молдовой на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС. В таких условиях объективно сложно обеспечивать нормальную работу предприятий, не говоря уже о развитии их производства. Оптимальным вариантом было бы увеличение газовых поставок", - сказал президент.

"Возможно, придется подумать об изменении структуры внутреннего газоснабжения. При этом приоритетом, безусловно, всегда будут интересы бытовых потребителей", - уточнил он.

С 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдавию на 30%, до 5,7 млн куб. м в сутки. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков. Российский газ официальный Кишинев полностью перенаправляет в Приднестровье, договорившись, что он будет использован также для выработки электроэнергии, основным покупателем которой является Молдавия.