В Сахалинской области в 2023 году восстановили почти 900 га сельхозугодий

До 2030 года в регионе намерены ввести в сельскохозяйственный оборот и защитить от подтопления более 5 тыс. га земель

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 января. /ТАСС/. Почти 900 га сельскохозяйственных земель восстановили после подтоплений в Сахалинской области в 2023 году по проектам за несколько лет, сообщили журналистам в Министерстве торговли и сельского хозяйства региона.

"В 2023 году восстановлено более 880 га сельхозугодий", - рассказали в ведомстве.

По информации министерства, мелиоративные мероприятия на осушительных системах начали проводиться в регионе в 2023 году. Работа рассчитана на три года - до 2025 года включительно. Всего до 2030 года на островах планируют ввести в сельскохозяйственный оборот и защитить от подтопления более 5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.