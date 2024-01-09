Bloomberg: потенциальный военный конфликт вокруг Тайваня сократит мировой ВВП на 10%

По оценкам аналитиков, совокупный ущерб от такого развития событий обойдется мировой экономике примерно в $10 трлн

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Мировой валовой внутренний продукт (ВВП) может сократиться на 10% в случае военной эскалации конфликта вокруг Тайваня, считают аналитики агентства Bloomberg.

По их оценкам, совокупный ущерб от такого развития событий обойдется мировой экономике примерно в $10 трлн. По сравнению с этой суммой экономические последствия от конфликта на Украине, пандемии COVID-19 и мирового финансового кризиса "покажутся карликовыми". Причина столь масштабных последствий кроется в том, что Тайвань занимает лидирующие позиции в производстве полупроводников: суммарная рыночная капитализация только крупнейших 20 клиентов тайваньской компании-производителя чипов TSMC составляет $7,4 трлн. Кроме того, Тайваньский пролив представляет собой "один из важнейших в мире торговых путей".

Как утверждают эксперты Bloomberg, в случае военного сценария с участием США, ВВП острова сократится на 40%, материкового Китая - на 16,7%. Экономика США потеряет 6,7%, а мировой ВВП уменьшится на 10,2%. При этом наибольший ущерб потерпят Республика Корея, Япония и другие страны Юго-Восточной Азии. В случае же отсутствия военных действий, но в случае блокады Тайваня со стороны КНР, ВВП острова сократится на 12,2%, материкового Китая - на 8,9%, США - на 3,3%, а мировая экономика потеряет 5%.

О Тайване

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.

После визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года отношения между Пекином и Вашингтоном резко обострились, а диалог между оборонными ведомствами был фактически приостановлен.

В августе 2023 года военные Китая и США провели встречу на Фиджи на полях конференции по безопасности. Тогда американскую сторону представил глава Индо-Тихоокеанского командования США Джон Аквилино, китайскую - замначальника Объединенного штаба ЦВС КНР Сюй Цилин.