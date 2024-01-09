На Кубани в 2023 году произвели почти 3 тыс. тонн форели

Показатель вырос в 1,6 раза по сравнению с 2022 годом

КРАСНОДАР, 9 января. /ТАСС/. Около 3 тыс. тонн форели вырастили в Краснодарском крае по итогам 2023 года в рамках импортозамещения, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Краснодарского края, курирующий отрасль сельского хозяйства, Андрей Коробка.

"Наибольший темп роста отмечен при выращивании форели - объем производства вырос на 159%: с 1 818 до 2 900 тонн, объем реализации - на 200%: с 1 220 до 2 400 тонн. Инвестиционный проект реализуется в рамках импортозамещения. ООО "Черноморская форель" планирует введение в эксплуатацию третьей морской фермы по выращиванию форели в 2024 году. Плановый объем производства товарной рыбы - 5 тыс. тонн", - сообщил Коробка.

Он отметил, что в регионе производство товарной рыбы за год превысило 25 тыс. тонн, что на 7% выше уровня 2022 года. А доля глубокой переработки составляет 15 тыс. тонн, демонстрируя темпы прироста к 2022 году на уровне 118%." Увеличение глубокой переработки связано в первую очередь с государственной поддержкой за счет краевых средств на покупку рыбоперерабатывающего оборудования", - сказал Коробка.

Марикультура является одним из новых направлений для Краснодарского края. Инвестпроект по импортозамещению форели начали в крае в 2021 году, планировалось, что это позволит региону покрыть в течение четырех лет порядка 15-20% собственных потребностей в форели.