Индекс Nikkei вновь вырос до рекордного уровня с 1990 года

Он прибавил 1,16% по сравнению с уровнем 5 января и остановился на отметке 33 763,18 пункта

ТОКИО, 9 января. /ТАСС/. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, вновь вырос до рекордного уровня с 1990 года после падения в начале января, которое произошло на фоне серии мощных землетрясений.

Как свидетельствуют данные по итогам закрытия торгов во вторник, Nikkei прибавил 1,16% по сравнению с уровнем 5 января (8 января в Японии был выходной день) и остановился на отметке 33 763,18 пункта. Это самый высокий уровень с марта 1990 года, когда японский фондовый рынок начал падать, поскольку лопнул пузырь завышенных цен на недвижимость и другие активы, что привело к длительному застою в экономике.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной секции биржи, прибавил 0,82% и поднялся до 2 413,09 пункта.

В ходе торгов росли акции технологических компаний, связанных с производством полупроводников. Так, бумаги Tokyo Electron выросли на 3,2%. Японская валюта торгуется на уровне 143,8 иены за $1.