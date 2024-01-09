Российский рынок акций показывает разнонаправленную динамику основных индексов

На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался до 3 156,17 пункта, индекс РТС рос до 1 091,43 пункта

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным торговой площадки на 10:15 мск, индекс Мосбиржи ускорил снижение до 0,31% и составлял 3 148,72 пункта, индекс РТС продолжал рост до 1 091,69 (+0,18%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,08%, до 3 156,17 пункта, индекс РТС рос на 0,16%, до 1 091,43 пункта.

К 10:15 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался до 90,83 рубля (-0,35%), в то же время евро торговался на уровне 99,55 рубля (-0,47%). Курс юаня находился на отметке в 12,653 рубля (-0,46%).