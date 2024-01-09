Число получивших поддержку Москвы экспортеров выросло почти на 40% за год

Продукция городских брендов поставляется по всему миру, в том числе в Аргентину, Индонезию, Монголию, Бахрейн, Сербию, Перу, Кению, Таиланд и десятки других государств

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Количество получивших поддержку Москвы экспортеров за год увеличилось почти на 40%, продукция городских брендов поставляется в Аргентину, Индонезию, Монголию и десятки других государств. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Более 7,4 тыс. столичных компаний в 2023 году воспользовались поддержкой Московского экспортного центра (МЭЦ) при выходе на новые рынки. По сравнению с 2022 годом показатель вырос на 38%", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в прошлом году представители малого и среднего предпринимательства при поддержке Москвы заключили внешнеторговые контракты на общую сумму 9,9 млрд рублей. Сегодня продукция городских брендов поставляется по всему миру, в том числе в Аргентину, Индонезию, Монголию, Бахрейн, Сербию, Перу, Кению, Таиланд и десятки других государств.

Как уточняется в материале, найти зарубежных партнеров экспортерам помогают такие инструменты, как размещение товаров на международных маркетплейсах и в ретейле, участие в деловых мероприятиях, а также прохождение курсов и акселераторов.

"Одним из приоритетных направлений остались страны Азии. В этом регионе пользуются спросом московские сладости, напитки и экопродукция. За год на китайских онлайн-площадках начались продажи более 150 брендов. В 2023 году город продолжил развивать совместные проекты со странами Ближнего Востока. Например, по итогам выставки Gulfood в Дубае производитель полезных батончиков расширил свое присутствие на рынке Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Бренд выпускает продукты питания, которые полностью состоят из натуральных ингредиентов. Его продукция постепенно приобретает все большую популярность в мире", - добавляется в сообщении.