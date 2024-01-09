ЦБ РФ выпустил в обращение памятные монеты в честь Георгия Победоносца

Номинал монет составляет 3 рубля и 50 рублей

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Банк России 9 января 2024 года выпустил в обращение памятные монеты из драгоценных металлов, посвященные Георгию Победоносцу. Номинал монет составляет 3 рубля и 50 рублей, сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Монета номиналом 3 рубля изготовлена из серебра 999 пробы, в чистоте масса драгоценного металла составляет 31,1 г., имеет форму круга диаметром 39 мм. Золотая монета номиналом 50 рублей 999 пробы с массой 7,78 г. имеет форму круга диаметром 22,6 мм. Тираж монет каждого номинала - до 500 тыс. штук.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант, боковая поверхность монет рифленая.

На лицевой стороне расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет "3 рубля", "50 рублей", дата "2024 г.", обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.