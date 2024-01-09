Загрузка отелей Сочи на Новый год достигла 90%

В период с 26 декабря по 7 января прирост турпотока на курорты Краснодарского края составил около 35%

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Загрузка отелей Сочи в период празднования Нового года достигла 90%, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"В период с 30-31 декабря по 2-3 января сочинские отели были загружены на 90%. Спросом также пользовались гостиницы в прибрежном кластере, организующие трансферы в Красную Поляну", - говорится в сообщении.

Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказал, что загрузка отелей горного кластера Сочи также достигла 90%. По его словам, в первую очередь были распроданы особенно привлекательные и приемлемые по цене варианты размещения возле подъемников.

"В целом рост турпотока на курорты Краснодарского края с заездами с 26 декабря по 7 января составил около 35%. Абсолютный лидер - Сочи, прежде всего, Адлер, на которые приходится более половины объемов, и по 20% - на Анапу и Геленджик", - отметил эксперт.

По данным РСТ, большинство заездов в сочинские отели состоялись 2-3 января, в эти даты чаще всего заезжали семьи с детьми.