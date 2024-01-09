В ДНР планируют восстановить 15 объектов изучения метеоусловий

Среди них пять метеостанций, две гидростанции и восемь пунктов наблюдения за загрязнением окружающей среды

ДОНЕЦК, 9 января. /ТАСС/. Пять метеостанций, две гидростанции и восемь пунктов наблюдения за загрязнением окружающей среды планируют восстановить в Донецкой Народной Республике в 2026 году. Об этом сообщили в Государственном комитете по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР.

"Программой социально-экономического развития ДНР на 2023-2026 годы предусмотрено восстановление пяти метеостанций, двух морских гидрологических станций, восьми пунктов наблюдения за загрязнением окружающей среды (ПНЗ)", - говорится на сайте ведомства.

В Госкомэкополитики отметили, что для получения достоверной информации о состоянии атмосферного воздуха в регионе требуется обновление устаревшего оборудования. Кроме того, планируется строительство двух новых лабораторий - мобильной и стационарной.