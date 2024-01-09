В Казахстане вновь выставили на торги госпакет акций авиакомпании Qazaq Air

Фонд национального благосостояния страны "Самрук-Казына" напомнил, что "13 ноября 2023 года первый открытый двухэтапный конкурс по передаче АО Qazaq Air был признан несостоявшимся"

АСТАНА, 9 января. /ТАСС/. Фонд национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" сообщил о проведении новых торгов по реализации государственного пакета акций авиакомпании Qazaq Air.

"АО "Самрук-Казына" объявляет о начале проведения конкурса по реализации от 49% до 100% акций АО Qazaq Air в рамках нового открытого двухэтапного конкурса", - говорится в сообщении пресс-службы.

В фонде напомнили, что "13 ноября 2023 года первый открытый двухэтапный конкурс по передаче АО Qazaq Air был признан несостоявшимся".

20 ноября 2023 года министр транспорта Казахстана Марат Карабаев заявлял, что власти республики рассчитывают на участие иностранного покупателя при продаже государственного пакета акций авиакомпании и таким покупателем может стать вьетнамская группа компаний Sovico Group. Глава ведомства указал тогда, что детально обсуждали этот вопрос с Sovico Group, добавив, что "сложная структура работы связана с долгами Qazaq Air". По данным Карабаева, стоимость Qazaq Air - $10 млрд, "плюс у компании есть долг".

В августе 2023 года "Самрук-Казына" объявлял о проведении торгов по реализации от 49% до 100% акций акционерного общества Qazaq Air. Начальная цена акций составляла 10,2 млрд тенге (около $22,4 млн). 100% акций Qazaq Air, созданной государством в 2015 году, принадлежит фонду "Самрук-Казына".