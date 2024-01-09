Кабмин утвердил мастер-планы для 16 городов Дальнего Востока

На реализацию проектов направят 3,5 трлн рублей

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Правительство России утвердило долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года.

"Обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизация транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие курортных зон - такие мероприятия предусмотрены в долгосрочных планах комплексного социально-экономического развития (мастер-планах) 16 городов, расположенных в регионах Дальневосточного федерального округа. Распоряжение об их утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Мастер-планы подготовлены для Анадыря, Арсеньевска, Биробиджана, Благовещенска, Белогорска, Большого Камня, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Краснокаменска, Нерюнгри, Находки, Магадана, Уссурийска, Свободного, Хабаровска и Якутска.

Конкретные планы

В Магадане в 2024 году планируют завершить строительство областного родильного дома на 80 коек с женской консультацией и дневным стационаром на 10 мест. Во Владивостоке - на острове Русский - в 2025-2026 годах планируется строительство академии тенниса. В Якутске на 2025-2029 годы запланировано возведение Всемирного центра мамонта. В плане развития Благовещенска на 2025 год предусмотрено завершение работ по строительству трансграничной канатно-подвесной дороги через Амур. Она соединит российский город с китайским Хэйхэ.

В общей сложности комплексные планы развития дальневосточных городов включают 743 мероприятия. Общий объем финансирования - 3,5 трлн рублей. Из них 1,2 трлн рублей составят средства федерального бюджета, еще 400 млрд рублей будут направлены из консолидированных бюджетов регионов, а самая большая часть - 1,9 трлн рублей - придется на внебюджетные источники.

В июле 2023 года правительство утвердило аналогичные планы развития для Читы, Улан-Удэ, Северобайкальска, Тынды и Южно-Сахалинска.

По поручению президента мастер-планы разрабатываются для 25 дальневосточных городов - при участии правительства, региональных властей и предпринимательского сообщества. С учетом подписанного распоряжения на сегодняшний день утверждены планы 21 города.