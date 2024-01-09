В Казахстане пресекли деятельность онлайн-казино 1WIN

Организаторов объявили в розыск

АСТАНА, 9 января. /ТАСС/. Деятельность онлайн-казино 1WIN пресечена в Казахстане. Его сайт заблокирован, а четверо организаторов объявлены в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана.

"Сайт онлайн-казино заблокирован, четверо организаторов объявлены в международный розыск, наложен арест на подлежащее конфискации имущество и денежные средства на общую сумму 1,5 млрд тенге (около $3,3 млн)", - отметили в ведомстве.

"Досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN, функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводится департаментом АФМ по Алма-Атинской области", - говорится в сообщении.

В АФM указали, что помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи граждан республики, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии.

"При этом денежные средства принимались посредством интернет-эквайринга и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним", - говорится в сообщении. По оценке АФМ только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около 4 млрд тенге (около $8,8 млн).

Ведомство напомнило, что согласно законодательству Казахстана в стране запрещена деятельность онлайн-казино, а букмекерские услуги оказываются при наличии соответствующей лицензии.