Турция поставила в Россию вторую партию яиц в количестве 316,8 тыс. штук

Общий вес продукции составил 19,36 тонны, отметили в Россельхознадзоре

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Вторая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тыс. штук ввезена в Россию. От этом сообщил Россельхознадзор.

"5 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена вторая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении.

В конце декабря ведомство сообщило, что Россельхознадзор с 29 декабря 2023 года открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий. 3 января ведомство сообщило о том, что первая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тыс. штук ввезена в Россию.

О ситуации с ценами

По данным Росстата, в ноябре 2023 года яйца подорожали на 15,07% относительно октября. Ситуация привлекла внимание различных ведомств. Например, Федеральная антимонопольная служба в середине ноября сообщила, что направила запросы производителям яиц о формировании цен.

Одновременно принимаются и другие меры. В середине декабря Минсельхоз РФ сообщил, что в течение двух - трех недель ожидаются поставки яиц из Турции. 24 декабря Азербайджан поставил в РФ третью партию яиц в количестве 306 тыс. штук. Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. шт.) состоялась 19 декабря. Вторая поставка была 21 декабря в количестве 18 тонн (306 тыс. шт.).

Стабилизация цен на яйца в России, по оценкам Минсельхоза, ожидается после Нового года на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран по нулевой пошлине. В сфере производства реализуется комплекс мер, направленных на увеличение предложения на внутреннем рынке. В частности, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов. Наряду с этим некоторые российские ретейлеры приняли решение ограничить наценки на различные категории куриных яиц.