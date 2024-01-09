Судно с грузом российских удобрений для Зимбабве прибыло в порт в Мозамбике

Эта партия стала четвертой безвозмездной поставкой удобрений группы "Уралхим" в Африку

ХАРАРЕ, 9 января. /ТАСС/. Судно с отправленной группой "Уралхим" гуманитарной партией удобрений объемом 23 тыс. тонн для Зимбабве прибыло в порт Бейра в Мозамбике. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в администрации порта.

Партия была погружена на судно в портах Риги и Гента. Из Бейры удобрения будут доставлены в Зимбабве наземным транспортом. По данным "Уралхима", поставка "осуществляется в тесном сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН, которая зафрахтовала судно для транспортировки партии в рамках усилий Конференции ООН по торговле и развитию". Компания оплачивает морской фрахт и прочие транспортные расходы.

Партия для Зимбабве стала четвертой безвозмездной поставкой удобрений группы "Уралхим" в Африку. Компания уже направила на континент более 100 тыс. тонн удобрений. Свыше 77 тыс. тонн из этого объема были отправлены из портов и со складов Евросоюза в Малави, Кению и Зимбабве.

В целом группа "Уралхим" намерена безвозмездно передать развивающимся странам около 300 тыс. тонн минеральных удобрений.

Как отметил гендиректор ОХК "Уралхим" Дмитрий Коняев, удобрения являются неотъемлемой частью глобальной системы продовольственной безопасности и компания осознает свою роль в обеспечении продовольственной безопасности в регионах, где люди сталкиваются с угрозой нехватки продовольствия.