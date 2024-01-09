Песков отметил оперативную работу в Подмосковье по восстановлению отопления

В Кремле надеются, что последствия аварий на сетях ЖКХ удастся скоро устранить

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Все службы в Подмосковье сразу оперативно включились в работу по восстановлению отопления после аварии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ситуация с отоплением решалась весьма оперативно с самого начала, во всех местах, где были аварийные ситуации, все экстренные службы, службы ЖКХ, муниципальные, районные, региональные службы работали в круглосуточном режиме", - сказал Песков.

В ответ на вопрос, как в Кремле оценивают действия властей региона в сложившейся ситуации, он добавил: "Все делали все, что можно было делать, и был приложен максимум из возможных усилий. Действительно, в некоторых местах невозможно было ликвидировать последствия сразу. К сожалению, много неудобств, чувствую, мучений пришлось пережить людям, которые сидели в холоде, без электричества. Разумеется, будут делаться выводы, с тем чтобы в тех местах, где наиболее уязвимая с точки зрения ветхости инфраструктура, чтобы она заранее менялась".

Кремль надеется, что последствия аварий на сетях ЖКХ в Подмосковье и Херсонской области удастся устранить в ближайшее время. "Работа продолжается в экстренном режиме, все службы работают и днем, и ночью. Будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся с этой ситуацией справиться и вернуть электричество и, главное, тепло людям", - сказал Песков.

Он напомнил, что накануне президент России Владимир Путин по телефону получил доклады губернаторов Подмосковья и Херсонской области Андрея Воробьева и Владимира Сальдо, а также дал поручения МЧС и "Россетям" продолжить помощь в восстановлении отопления и электроснабжения.

Обновление систем ЖКХ

По словам Пескова, обновление систем ЖКХ будет продолжаться. "Несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии. Эти программы будут продолжаться, но за 10-15 лет обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно. Поэтому, конечно, эти программы растянуты по времени", - сказал он.

В ответ на вопрос, нужны ли дополнительные поручения Путина после аварий, представитель Кремля пояснил: "В этом нет необходимости, это [обновление инфраструктуры] - обычный процесс. Программы реализуются, реализуются постоянно".

"Еще раз повторяю - эта работа, к сожалению, растянута по времени. Ее нельзя сделать за месяц-два", - заключил Песков.

4 января в результате аварии без отопления остались жители микрорайона Климовск в Подольске. Авария затронула жителей более 170 домов. В столичном регионе в эти дни был объявлен оранжевый уровень опасности из-за морозов. Температура воздуха в Подольске понижалась до минус 21 градуса. По итогам проведенных аварийно-восстановительных работ котельная была запущена, однако затем на объекте выявили технические неполадки.

Кроме того, 8 января сообщалось, что в Херсонской области пять районов остались без электричества из-за аварии. Происшествие, в частности, затронуло Чаплинский, Новотроицкий, Генический, Ивановский, Каховский районы.