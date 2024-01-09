Договоры РФ с Латвией и Данией об избежании двойного налогообложения утратили силу

МИД РФ уточнил, что их действие прекращено с 1 января

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Действие договора об избежании двойного налогообложения между правительствами России и Латвии, а также Дании прекращено с 1 января 2024 года. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"1 января 2024 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении укоренения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, подписанного в Москве 20 декабря 2010 года", - указывается в сообщении.

"1 января 2024 года прекращено действие Конвенции между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Дания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанной в Москве 8 февраля 1996 года", - говорится в тексте.

Ранее указом президента РФ Владимира Путина было приостановлено действие некоторых статей Договора РФ с США об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал от 1992 года, Конвенции между правительствами РФ и Великобритании об избежании двойного налогообложения от 1994 года, Соглашения между правительствами РФ и Канады об избежании двойного налогообложения от 1995 года, Соглашения РФ с Швейцарией об избежании двойного налогообложения от 1995 года, а также налоговых документов с Чехией, Данией, Норвегией, Италией, Финляндией, Францией, Германией, Испанией и прочими недружественными странами.