ФАС в Петербурге выдала предупреждение банку "Открытие" за введение клиентов в заблуждение

Банку предстоит удалить из публичного доступа спорную информацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы выдало предупреждение ПАО "Банк "ФК Открытие" из-за признаков введения компанией своих клиентов в заблуждение. Поводом для проверки стала распространяемая банком реклама своих продуктов, компании надлежит устранить нарушения, сообщили в пресс-службе Петербургского УФАС.

"Банк "Открытие" ввел клиентов в заблуждение <…> УФАС усмотрело в действиях ПАО Банк "ФК Открытие" признаки нарушения статьи 14.2 закона о защите конкуренции и выдало банку предупреждение. Банку надлежит удалить из публичного доступа спорную информацию", - говорится в сообщении.

Статья 14.2 закона о защите конкуренции предусматривает запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения клиентов в заблуждение различными способами. Согласно позиции Петербургского УФАС, распространяемая банком реклама содержит минимум информации по условиям финансового продукта и не описывает его ограничения - по срокам действия и по невозможности получения кешбэка по некоторым категориям.

Информация о финансовом продукте в искаженном виде содержится не только в рекламе, но и на основном сайте банка. Ему надлежит устранить нарушения и удалить нарушающие законодательство материалы в срок до 29 января.