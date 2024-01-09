Росатом получил лицензии на сооружение ядерных установок энергоблоков №7 и №8 ЛАЭС

Срок действия разрешения определен на 15 лет

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома) получил лицензии Ростехнадзора на сооружение ядерных установок новых энергоблоков № 7 и № 8 Ленинградской АЭС (ЛАЭС). Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Эти документы, отмечается в сообщении, дают старт основному этапу строительно-монтажных работ на сооружаемых энергоблоках. Срок действия разрешения определен на 15 лет. В ближайшие несколько лет на площадке будущих энергоблоков предстоит возвести полторы сотни зданий и сооружений, наполнить их оборудованием, проложить все необходимые коммуникации и выполнить пуско-наладочные работы. Планируется, что уже в 2029 и 2031 годах в реакторы энергоблоков №7 и №8 будет загружено свежее ядерное топливо и будет осуществлен их физический пуск. Однако, отмечается в сообщении Росатома, для этого этапа Ленинградской АЭС нужно будет получить еще две лицензии - на эксплуатацию ядерных установок.

"Мы доказали, что строительство энергоблоков №7 и №8 будет осуществляться в строгом соответствии с российскими нормами и правилами в области использования атомной энергии, что строительно-монтажные работы будут обеспечены современными проектными решениями и обоснованными, проверенными технологиями, что объемы выполненных работ, соблюдение стоимости строительства, качество закупаемого оборудования, качество проектной и рабочей документации будут контролировать высококвалифицированные специалисты из числа работников атомной станции. Мы полностью готовы к началу широкомасштабных работ на новой очереди Ленинградской АЭС", - прокомментировал получение лицензий Ростехнадзора директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда, чьи слова приводятся в сообщении.

Ленинградская АЭС

Ленинградская АЭС расположена вблизи города Сосновый Бор в Ленинградской области. Это крупнейшая атомная станция в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов - канальные уран-графитовые и водо-водяные. Станция состоит из шести энергоблоков. Блок №1 РБМК-1000 остановлен для вывода из эксплуатации 21 декабря 2018 года после 45 лет работы, блок №2 РБМК-1000 остановлен для вывода из эксплуатации 10 ноября 2020 года. Блоки №3 и №4 РБМК-1000 и блок №5 ВВЭР-1200 - в работе. Блок №6 ВВЭР-1200 введен в промышленную эксплуатацию 22 марта 2021 года. Станция обеспечивает более 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В энергетическом балансе всего Северо-Западного региона на долю Ленинградской АЭС приходится 30%.

В 2021 году принято решение о строительстве в Сосновом Бору энергоблоков №7 и №8 с реакторами ВВЭР-1200. Новые энергоблоки - результат эволюционного развития наиболее распространенного и наиболее технически совершенного типа станций - АЭС с ВВЭР-1200 (водо-водяными энергетическими реакторами поколения III+). По сравнению с традиционными энергоблоками такого же типа проект ВВЭР-1200 обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Так, мощность реакторной установки по сравнению с предыдущим поколением (ВВЭР-1000) выросла на 20%, количество персонала уменьшено на 30-40%, проектный срок службы основного оборудования увеличен в 2 раза и составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.