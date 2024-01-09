СМИ: Apple выплатит пользователям в США $500 млн за умышленное замедление работы iPhone

По данным The Messenger, в компании признали, что искусственно снижали производительность смартфонов в нескольких случаях, что было связано с сокращением емкости аккумуляторов по мере их старения

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Американская компания Apple выплатит $500 млн в качестве компенсации пользователям за умышленное замедление работы своих устройств в США. Об этом сообщает американский портал The Messenger.

По его данным, суд в США обязал Apple выплатить компенсацию пользователям после коллективного иска, в котором технологического гиганта обвиняли в намеренном замедлении работы некоторых моделей iPhone. В ходе процесса представители корпорации признали, что компания искусственно снижала производительность смартфонов в нескольких случаях, что было связано с сокращением емкости аккумуляторов по мере их старения. Подобный шаг, по утверждению Apple, был призван продлить срок эксплуатации устройств.

Аналогичное дело рассматривается и в Великобритании, где истцы требуют 1,6 млрд фунтов стерлингов (около $2 млрд) за намеренное замедление телефонов и введение клиентов в заблуждение.